Der weltgrösste Staatsfonds teilte am Mittwoch mit, sämtliche Anteile an Bezeq verkauft zu haben. Der grösste Mobilfunker Israels bietet seine Dienste unter anderem in jüdischen Siedlungen im Westjordanland an. «Dadurch trägt das Unternehmen dazu bei, die Aufrechterhaltung und Ausweitung dieser völkerrechtlich illegalen Siedlungen zu erleichtern», begründete der norwegische Staatsfonds die Entscheidung. Bezeq war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.