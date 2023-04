Der Norwegische Staatsfonds, der noch rund 1 Prozent am Kapital der Credit Suisse hält, will an der Generalversammlung der Credit Suisse am 4. April gegen die Wiederwahl verschiedener Verwaltungsräte stimmen, darunter auch Präsident Axel Lehmann. Das schreiben Bloomberg und die Financial Times unter Berufung auf einen entsprechenden Eintrag auf der Website des Fonds.