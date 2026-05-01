Der Hinweis auf die Intervention ​versteckt sich in einer technischen Prognose der Zentralbank für den Geldmarkt. Für den 7. Mai, den nächsten Handelstag nach einer Reihe von Feiertagen, erwartet sie einen Netto-Abfluss von Geldern in Höhe von 9,48 Billionen Yen. Marktbeobachter hatten jedoch nur mit einem Abfluss von vier ‌bis 4,5 Billionen Yen gerechnet. Die Differenz von rund fünf Billionen Yen gilt daher als starkes Indiz für die Grössenordnung der Intervention.