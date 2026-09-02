«Wir gehen davon aus, dass wir sie niemals einsetzen müssen, aber wir müssen unsere Widerstandsfähigkeit und Vorsorge stärken», sagte ‌Zentralbankchef Olaf Sleijpen über die Goldreserven. Die Verlagerung verlief über den Verkauf von rund 59 Tonnen Gold in New York und den gleichzeitigen Ankauf des gelben Edelmetalls in London, ​das den internationalen Marktstandards der Bank of England entsprach. Zudem ​wurden 27 Tonnen Gold physisch von Nordamerika in ​die Niederlande transportiert. Zugleich wurde eine gleich grosse Menge Gold aus dem niederländischen Tresor in Zeist nach ‌London verlagert. Durch diese Massnahme erübrigte sich nach Angaben der Notenbank ein Umschmelzen der Goldbarren. Die Übertragung veränderte die Höhe der niederländischen Goldreserven nicht, die 612,4 Tonnen beträgt.