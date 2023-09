An den Finanzmärkten wird weitgehend erwartet, dass die Währungshüter am Donnerstag den Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. Sie haben seit Anfang 2022 ein wahres Zinsfeuerwerk abgebrannt und ihn von nahe null auf das aktuelle Niveau katapultiert. Investoren rätseln, ob die Fed im Kampf gegen die Inflation dieses Jahr nachlegt oder die wohl bevorstehende Pause das Ende der Zinserhöhungsära markiert.