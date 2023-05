An den Finanzmärkten sind inzwischen Straffungsschritte um zusammen 0,65 Prozentpunkte in den kommenden Monaten fest in den Kursen eingerechnet. Zinsanhebungen um jeweils einen viertel Prozentpunkt im Juni und Juli gelten als ausgemachte Sache. Dagegen sind Investoren geteilter Meinung darüber, ob die EZB auch im September die Zinsen weiter anheben wird.