⁠Sie entschied am Donnerstag, den Leitzins bei 37,0 ⁠Prozent zu belassen. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit der ‌Pause gerechnet, nachdem die Notenbank zuvor fünf ‌Lockerungsschritte in Folge vollzogen ​hatte. Bevor der sich ausweitende regionale Konflikt im Nahen Osten die Erwartungen veränderte, waren viele Experten davon ausgegangen, dass die Zentralbank den Lockerungszyklus fortsetzen würde. Womöglich ‌wird es künftig in die andere Richtung gehen: Im Falle einer signifikanten und anhaltenden Verschlechterung der Inflationsaussichten werde ​die Geldpolitik gestrafft, erklärten die Währungshüter ​um Notenbankchef Fatih Karahan.