"Die Inflation ist immer noch zu hoch", heisst es in einer Stellungnahme der Währungshüter zur Zinsentscheidung. Sie haben die Teuerung zudem als "hartnäckig" bezeichnet und auf einen weiter starken Arbeitsmarkt verwiesen. Seit dem Herbst 2021 versucht die Notenbank von Neuseeland, die Inflation in den Griff zu bekommen und hat in dieser Zeit den Leitzins um etwa fünf Prozentpunkte angehoben.