Es gelte, in der Zukunft das Nebeneinander von digitalen Währungen mit verschiedenen anderen Geldformen sicherzustellen, sagte Kuroda am Dienstag auf einem Seminar über Finanztechnologie. Es gebe verschiedene Möglichkeiten, wie und wann dies erreicht werde: "Aber es ist unsere Pflicht als Zentralbank, uns darauf vorzubereiten, flexibel auf veränderte Umstände zu reagieren", sagte der scheidende Notenbankchef. Er tritt am 8. April ab und übergibt das Amt an der Spitze der Bank von Japan an seinen Nachfolger Kazua Ueda.