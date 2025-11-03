Inflationsprognosen im Fokus

«Durch übermässige Präzision könnte die Zentralbank selbst zu einer Quelle der Volatilität werden, anstatt die Stabilität zu gewährleisten, die unsere Wirtschaft benötigt», mahnte Kazimir. Wie Reuters jüngst von Insidern erfuhr, könnten die im Dezember anstehenden Inflationsprojektionen der EZB intern zum Anlass genommen werden, über das Thema Zinssenkung zu sprechen. Die EZB wird im Dezember Prognosen veröffentlichen, die bis ins Jahr 2028 reichen. In der Projektion vom September war für 2027 eine Inflationsrate von 1,9 Prozent veranschlagt worden, womit das Ziel der Notenbank knapp unterschritten würde. Einige EZB-Ratsmitglieder sind laut den Insidern der Ansicht, dass klare Anzeichen für eine anhaltende Unterschreitung des Inflationsziels im Jahr 2028 eine Diskussion über eine Zinssenkung auf der Dezember-Sitzung rechtfertigen würden.