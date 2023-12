Zentralbanken stünden nun vor der Herausforderung zu entscheiden, was als nächstes zu tun sei, sagte Borio. Die Entwicklung der Teuerung sei wie immer unsicher. «Es ist sehr wichtig für sie, laser-fokussiert zu bleiben auf die Inflation und auch flexibel und beweglich zu bleiben und sich auf die sich verändernden Umstände anzupassen.» Am Kapitalmarkt wird inzwischen damit gerechnet, dass sowohl die Fed als auch die EZB ihre Zinsen bereits nächstes Jahr wieder nach unten setzen werden. Eine erste EZB-Zinssenkung im April ist bereits fest in den Terminkursen am Geldmarkt enthalten.