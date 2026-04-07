Die Preise im Euroraum sind seit Ausbruch des Iran-Krieges kräftig gestiegen und schüren Inflationssorgen. Die Verbraucherpreise legten im März um durchschnittlich 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Die EZB strebt eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent an, die sie als optimal für die Wirtschaft im Euroraum ansieht. An den ‌Finanzmärkten wird auf eine mögliche Zinserhöhung Ende des Monats spekuliert. EZB-Chefin Christine Lagarde und andere Währungshüter haben zuletzt bekräftigt, dass sie vorerst die Folgen des Iran-Kriegs abwarten wollen. Die Währungshüter haben zugleich deutlich gemacht, dass sie notfalls handeln und gegensteuern würden. Seit Mitte 2025 ​steht der Leitzins unverändert bei 2,00 Prozent.