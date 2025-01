Die Euro-Notenbank hatte im vergangenen Jahr viermal die Zinsen nach unten gesetzt, zuletzt im Dezember um 0,25 Prozentpunkte. Der am Finanzmarkt massgebliche Einlagensatz, zu dem Geldhäuser bei der Notenbank ihr Geld parken können und der mittlerweile als Leitzins für die Euro-Zone gilt, liegt aktuell bei 3,00 Prozent. Mehrere Euro-Wächter hatten angesichts der schwachen Konjunktur in der 20-Länder-Gemeinschaft weitere Zinssenkungen signalisiert. Der nächste EZB-Zinsentscheid ist am 30. Januar.