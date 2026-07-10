Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöhte wegen der stark gestiegenen Inflation infolge des Iran-Kriegs auf der Juni-Sitzung erstmals seit fast drei Jahren ihren Leitzins. Der Einlagensatz wurde um einen Viertelpunkt auf 2,25 Prozent angehoben. Über diese geldpolitische Stellschraube steuert die EZB ‌massgeblich ihre Geldpolitik. Die EZB entscheidet am 23. Juli in Frankfurt und danach am 10. September auf einer auswärtigen Sitzung in Berlin über den Leitzins.