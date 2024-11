«Ich gehe davon aus, dass im Laufe der Zeit weitere Anpassungen angebracht sein werden, um den Leitzins allmählich von seiner derzeitigen restriktiven Haltung zurück in einen neutraleren Bereich zu bringen», sagte Collins am Mittwoch in einer Rede an der University of Michigan. «Die Absicht ist, die Zinssätze nicht zu schnell oder zu stark zu lockern und damit die bisherigen Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung zu behindern», sagte Collins. Ein zu schnelles Senken der Zinsen könnte den Arbeitsmarkt belasten.