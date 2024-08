Die US-Notenbank Fed passt die Zinssätze in der Regel in Schritten von 0,25 Prozentpunkten an. Fed-Chef Jerome Powell hatte den Finanzmärkten auf dem Notenbankforum in Jackson Hole das erhoffte Signal für einen Lockerungsschritt im September gegeben. Die US-Währungshüter halten den Leitzins seit über einem Jahr in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent.