Die Bank teilte am Montag mit, dass Änderungen in der Bewertung ihrer Beteiligung an der Credit Suisse “keine Auswirkungen” auf ihre Wachstumspläne und ihre Prognose für 2023 haben. Die Gesamtaktiva der Bank belaufen sich auf über 945 Milliarden Riyals (rund 230 Milliarden Franken). Der Präsident der Saudi National Bank, Ammar Al Khudairy, hatte letzte Woche in einem Interview mit Bloomberg TV die Frage verneint, ob seine Bank für weitere Investitionen in die Credit Suisse offen sei: “Die Antwort lautet: absolut nicht, und zwar aus vielen Gründen”, hatte er gesagt und damit einen beispiellosen Kurssturz ausgelöst. Versuche, die Bemerkung nachträglich zu relativieren, stiessen im Markt auf taube Ohren.