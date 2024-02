Gegen 9.30 Uhr ziehen Novartis um 0,1 Prozent auf 90,47 Franken an. Der SMI ist mittlerweile mit -0,1 Prozent ins Minus gedreht. Morphosys-Aktien nähern sich an der Frankfurter Börse mit einem weiteren Kursplus von knapp 15 Prozent auf 65,94 Euro dagegen dem gebotenen Preis von 68 Euro je Anteilsschein an. Erste Übernahmespekulationen hatten die Titel bereits am Vortag um mehr als ein Drittel in die Höhe gejagt.