Die Zürcher Kantonalbank bilanziert für Novartis ein Quartal mit soliden Umsätzen bei neuen Wachstumstreibern wie Kisqali, Scemblix oder Kesimpta. Diese würden die schwachen Umsätze von Cosentyx mehr als kompensieren. Aber auch die ZKB verweist in ihrer Einschätzung auf den unter dem Konsens ausgefallenen Betriebsgewinn. Die Bank geht deshalb davon aus, dass die diesbezügliche Prognose für das Gesamtjahr 2025 nicht mehr angehoben wird.