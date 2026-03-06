Kritik erntete Novartis auch für seinen starken Fokus auf den US-Markt und die anhaltenden Diskussionen über Medikamentenpreise. Hierzu betonte der VRP, dass der US-Markt für Novartis mit einem Umsatzanteil von etwa 40 Prozent der wohl wichtigste sei. Was die Medikamentenpreise betrifft, so sei es wichtig, dass diese Preise auch die Innovation und Investitionen reflektierten. Hier hätten die Schweiz und die EU auf jeden Fall Nachholbedarf.