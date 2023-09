Die Novartis-Eigentümer machen den Weg frei für die Abspaltung und anschliessende Börsennotiz der Generika-Tochter Sandoz. Auf einer ausserordentlichen Generalversammlung des Pharmakonzerns in Basel stimmten die Aktionäre am Freitag dem Vorhaben mit 99,7 Prozent zu. Wie vorgesehen werden sie für je fünf Novartis-Aktien eine Sandoz-Aktie erhalten. Erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden sollen die Titel des Herstellers von Nachahmermedikamenten mit einem Jahresumsatz von gut neun Milliarden Dollar am 4. Oktober.