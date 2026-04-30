«Letztes Jahr haben wir uns verpflichtet, sieben neue Standorte in den USA zu errichten, und heute finalisieren wir unsere Pläne zur Erweiterung unserer Produktions- und F&E-Präsenz in den USA», wird Novartis-Chef Vas Narasimhan in der Mitteilung zitiert. «Durch den Aufbau einer vernetzten, durchgängigen Präsenz stärken wir unsere Fähigkeit, Medikamente vor Ort in grossem Massstab zu entwickeln, zu produzieren und bereitzustellen, und ermöglichen so Patienten in den USA einen zeitnahen Zugang zu Innovationen.»