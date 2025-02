Der Basler Pharmakonzern kauft das US-Unternehmen Anthos Therapeutics und erhält damit Zugriff auf das Portfolio an potenziellen Medikamenten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Kaufpreis beträgt 925 Millionen Dollar plus weiteren bis zu 2,15 Milliarden Dollar als Erfolgsprämie, wie Novartis am Dienstagmorgen mitteilte.