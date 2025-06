Die Daten stammen aus der Phase-III-Studie Natalee. Dabei wurden diese neuen Ergebnisse einer Subgruppe entnommen, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von Kisqali (Ribociclib) plus endokriner Therapie (hormonelle Therapie) bei Patientinnen mit HR+/HER2- Brustkrebs im Frühstadium unabhängig von Alter und Menopausenstatus durchgeführt wurden. All diese Frauen wiesen ein grosses Rückfallrisiko auf.