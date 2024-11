Die im dritten Quartal erstmals erreichte Kerngewinnmarge von 40 Prozent hält Narasimhan für ausreichend. «Höhere Margen werden in der Pharmabranche in der Regel nicht honoriert, da sie zulasten von Investitionen in Forschung, Entwicklung und Umsatzwachstum gehen», so der Firmenchef weiter. Er würde daher eher nach Möglichkeiten suchen, in Forschung und Entwicklung zu investieren, oder die Markteinführung zu beschleunigen.