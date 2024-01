Der Basler Pharmakonzern Novartis setzt laut CEO Vasant Narasimhan bei seiner Übernahmestrategie in erster Linie auf «ergänzende Akquisitionen». Allerdings sehe sich Novartis auch grössere Übernahmen an, sagte Narasimhan am Dienstag in San Francisco am Rand der JPMorgan-Pharmakonferenz in den USA gegenüber dem Fernsehsender CNBC.