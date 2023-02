Der Konzern hat China zu einem seiner vier Schlüsselmärkte erklärt - neben den USA, Japan und Deutschland. Novartis hat Narasimhan zufolge in China stark in die Präsenz investiert, nicht nur in Grossstädten sondern auch in kleineren Agglomerationen, die im Vergleich zu Schweizer Ortschaften noch immer ziemlich gross seien. Das Unternehmen setze in dem Land vor allem auf Therapien gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und neurologische Leiden.