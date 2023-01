In einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie erreichte Novartis bei der Behandlung von Patienten mit Prostatakrebs die gesteckten Ziele. Die Krebstherapie Kisqali wiederum sorgte in einer Phase-II-Studie dafür, dass Brustkrebspatientinnen, die mit dem Mittel behandelt wurden, länger lebten. Es waren aber vor allem die Daten zum Kandidaten Iptacopan, die bei Analysten auf Interesse gestossen sind. So erreichte Novartis in einer Phase- III-Studie die gewünschte Wirkung. Dabei führte der Einsatz des Mittels bei Patienten zu einem klinisch bedeutsamen Anstieg der Hämoglobinwerte gegenüber dem Ausgangswert, ohne dass Bluttransfusionen erforderlich wurden. Die Patienten leiden an paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH), einer seltenen, potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung des Blutes.