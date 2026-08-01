Pluvicto ist in den USA bereits für Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakrebs zugelassen, der trotz Hormontherapie weitergewachsen ist. Mit der neuen FDA-Entscheidung kann die Therapie nun bereits früher im Krankheitsverlauf eingesetzt werden. Auch in der Europäischen Union ist Pluvicto bereits für bestimmte Patienten mit dieser fortgeschrittenen Form von Prostatakrebs zugelassen.