Diese Zulassung sei ein Meilenstein für Brustkrebspatientinnen im Frühstadium in Europa, einschliesslich der Ärzte, die nun eine neue Option zur Verfügung haben, um das Rückfallrisiko für eine breite Patientengruppe zu verringern, wird Michael Gnant, Professor an der Medizinischen Universität Wien, in der Mitteilung zitiert. Im September wurde Kisqali in den USA für dieselbe Indikation zugelassen.