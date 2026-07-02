Novartis hat von der Europäischen Kommission die Zulassung für Itvisma zur Behandlung von spinaler Muskelatrophie (SMA) bei Kindern ab zwei Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen erhalten. Itvisma ist laut Angaben von Novartis die erste Gentherapie in der EU, die für diese breite Patientengruppe zugelassen ist und wird als einmalige Dosis verabreicht.