Remibrutinib ist laut Novartis ein hochselektiver, oraler BTK-Inhibitor, der den BTK-Signalweg blockiert, der an der Freisetzung von Histamin beteiligt ist - einem Hauptverursacher von juckenden Quaddeln und Schwellungen. Remibrutinib ist bereits in den USA, China und mehreren anderen Ländern für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit CSU zugelassen, die unzureichend auf H1-Antihistaminika ansprechen.