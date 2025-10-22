Das öffentliche Übernahmeangebot läuft noch bis zum 27. Oktober 2025, sofern es nicht verlängert wird, wie Novartis am Mittwoch mitteilte. Dieses umfasst den Erwerb aller ausstehenden Stammaktien mit einem Nennwert von 0,0001 US-Dollar pro Aktie zu einem Preis von 48 US-Dollar pro Titel in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich etwaiger anwendbarer Quellensteuern. Insgesamt würde Novartis die Transaktion 1,4 Milliarden US-Dollar kosten, wie es bei der ersten Ankündigung Anfang September hiess.