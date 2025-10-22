Novartis hat die Wartefrist gemäss dem HSR Act (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act) im Übernahmeprozess von Tourmaline Bio beendet. Damit ist eine weitere wichtige Voraussetzung für den Abschluss der geplanten Übernahme des US-Unternehmens erfüllt.
Das öffentliche Übernahmeangebot läuft noch bis zum 27. Oktober 2025, sofern es nicht verlängert wird, wie Novartis am Mittwoch mitteilte. Dieses umfasst den Erwerb aller ausstehenden Stammaktien mit einem Nennwert von 0,0001 US-Dollar pro Aktie zu einem Preis von 48 US-Dollar pro Titel in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich etwaiger anwendbarer Quellensteuern. Insgesamt würde Novartis die Transaktion 1,4 Milliarden US-Dollar kosten, wie es bei der ersten Ankündigung Anfang September hiess.
Novartis geht es bei der Übernahme vor allem um Pacibekitug, einen vielversprechenden monoklonalen Antikörper gegen systemische Entzündungen, einen bedeutenden Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Medikament aus der Tourmaline-Pipeline befindet sich den früheren Angaben zufolge bereits in fortgeschrittenen Phase-II-Studien.
(AWP)