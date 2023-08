Die Phase-III-Daten hätten gezeigt, dass Cosentyx zu langanhaltenden klinisch relevanten Verbesserungen der Symptome führt. Am 10. August hat Swissmedic Cosentyx für die Behandlung von HS zugelassen, wie Novartis am Montag mitteilte. HS ist eine stark beeinträchtigende chronische Hauterkrankung, die zu einer irreversiblen Gewebezerstörung führt. In der Schweiz sei etwa ein Prozent der erwachsenen Bevölkerung von der Erkrankung betroffen.