Es handelt sich dabei um das erste Malaria-Medikament für Neugeborene und Kleinkinder, wie aus einem Communiqué vom Dienstag hervorgeht. Das neue Medikament, das in einigen Ländern auch unter dem Namen Riamet Baby bekannt sei, wurde in Zusammenarbeit mit Medicines for Malaria Venture (MMV) zur Behandlung der potenziell tödlichen, durch Mücken übertragenen Krankheit entwickelt.