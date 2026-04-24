Das Präparat ist nach Angaben des Unternehmens das erste und einzige Malariamittel für Neugeborene und junge Säuglinge mit einem Gewicht von zwei bis fünf Kilogramm und soll den Zugang über öffentliche Beschaffung erleichtern.
Bis vor kurzem habe es keine zugelassene Malariabehandlung für Säuglinge mit einem Gewicht von weniger als 4,5 Kilogramm gegeben, was eine Behandlungslücke hinterliess, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die kleinsten Säuglinge mit Malaria wurden stattdessen mit Präparaten behandelt, die für ältere Kinder bestimmt waren, was das Risiko von Nebenwirkungen und Toxizität erhöhen kann.
Coartem Baby werde in Malariagebieten weitgehend ohne Gewinn angeboten, kündigt Novartis an. Die Präqualifikation ist demnach ein von der WHO durchgeführter Prozess zur Bewertung der Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von Therapien für Krankheiten wie Malaria, HIV/AIDS und Tuberkulose. Die Ergebnisse der Präqualifikation, einschliesslich der Listen präqualifizierter Produkte, werden von den Vereinten Nationen und anderen Beschaffungsstellen herangezogen, um Finanzierungs- und Kaufentscheidungen für den öffentlichen Sektor zu treffen.
(AWP)