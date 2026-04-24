Coartem Baby werde in Malariagebieten weitgehend ohne Gewinn angeboten, kündigt Novartis an. Die Präqualifikation ist demnach ein von der WHO durchgeführter Prozess zur Bewertung der Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von Therapien für Krankheiten wie Malaria, HIV/AIDS und Tuberkulose. Die Ergebnisse der Präqualifikation, einschliesslich der Listen präqualifizierter Produkte, werden von den Vereinten Nationen und anderen Beschaffungsstellen herangezogen, um Finanzierungs- und Kaufentscheidungen für den öffentlichen Sektor zu treffen.