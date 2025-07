«Auch wenn in der Phase-III-Studie die in der Phase II beobachteten positiven Ergebnisse nicht wiederholt werden konnten, sind wir weiterhin bestrebt, den wissenschaftlichen Fortschritt der Behandlung voranzutreiben und das Verständnis für immunvermittelte Krankheiten zu vertiefen», wird Shreeram Aradhye, Leiter Development und Chief Medical Officer bei Novartis, in der Mitteilung zitiert.