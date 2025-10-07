Er löst in der Funktion Heinrich Moisa ab, der das Unternehmen verlässt. Heinzer war zuletzt beim US-Pharmakonzern Amgen als Leiter das Deutschlandgeschäfts tätig. Der gebürtige Schweizer war während mehr als 30 Jahren bei grossen Pharmaunternehmen tätig, darunter bei GlaxoSmithKline, Roche und Gilead. Dabei habe er Führungspositionen in Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Südafrika und der Schweiz inne gehabt, wie Novartis schreibt.