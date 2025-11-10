Dabei beabsichtige Novartis unter anderem, die Radioligand-Therapien im Land rascher zugänglich zu machen, so der CEO weiter. Dabei handelt es sich um moderne Krebsbehandlungen, bei welchen ein radioaktiv markierter Stoff bei Krebszellen gezielt zum Einsatz kommt. Damit soll verhindert werden, dass umliegende Zellen bei der Behandlung verletzt werden.