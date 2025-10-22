Novartis hat mit Cosentyx (Secukinumab) in der Phase-III-Studie Replenish in der Behandlung von Patienten mit Polymyalgia Rheumatica (PMR) sämtliche Ziele erreicht. Die Ergebnisse zeigten eine statistisch signifikante und klinisch relevante anhaltende Remission beziehungsweise einen Rückgang im Vergleich zu Placebo nach 52 Wochen, teilte der Pharmakonzern am Mittwoch mit.
Zudem sei mit Cosentyx auch eine Reduktion der kumulativen Steroiddosis im Jahresverlauf festgestellt worden, hiess es. Die Sicherheitsdaten entsprächen derweil dem bekannten Profil von Cosentyx. Insgesamt würden die in der Studie erzielten Daten das Potenzial des Mittels in der Behandlung von PMR, der zweithäufigsten entzündlichen Erkrankung bei Erwachsenen für die es nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gebe, unterstreichen.
Die vollständigen Studiendaten zu Cosentyx in der genannten Indikation will Novartis auf einem kommenden medizinischen Kongress vorstellen. Zudem würden die entsprechenden Daten im ersten Halbjahr 2026 bei den Gesundheitsbehörden eingereicht. Bei PMR handelt es sich um eine entzündlich-rheumatische Erkrankung, die etwa im Nacken, in den Schultern oder den Hüften akute Schmerzen auslösen kann.
(AWP)