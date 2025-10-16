Die nun vorgelegten Daten wird Novartis laut den Angaben in den Zulassungsprozess von Fabhalta einfliessen lassen, wie es weiter hiess. In den USA erhielt der Konzern für die Behandlung der Nierenkrankheit IGaN im Jahr 2024 den Zugang zu einem beschleunigten Zulassungsverfahren. Im kommenden Jahr sollen dann bei der US-Gesundheitsbehörde FDA reguläre Zulassungsanträge für Fabhalta eingereicht werden.