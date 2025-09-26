Trump hatte in der Nacht auf Freitag Zölle in Höhe von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte ab dem 1. Oktober angekündigt. Ausgenommen sind Unternehmen, die Produktionsstätten in den USA errichten. Ziel ist es, dass die Firmen ihre Produktion in die USA verlagern. Die Pharmabranche ist seit Monaten in Alarmbereitschaft wegen einer möglichen Wiedereinführung von Medikamentenzöllen nach mehr als 30 Jahren.