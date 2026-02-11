Konkret gehe es um die Bereitstellung von Actinium-225 (Ac-225). Die Vereinbarung sichere Novartis eine skalierbare Versorgung mit diesem Isotop, wodurch der Basler Konzern sein Portfolio an Radioligandentherapien (RLT) unterstützen kann. RLTs verwenden eine zielgerichtete Komponente in Kombination mit einem Radioisotop, um Krebszellen selektiv zu erkennen und zu eliminieren, heisst es erklärend in dem Communiqué.