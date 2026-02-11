Konkret gehe es um die Bereitstellung von Actinium-225 (Ac-225). Die Vereinbarung sichere Novartis eine skalierbare Versorgung mit diesem Isotop, wodurch der Basler Konzern sein Portfolio an Radioligandentherapien (RLT) unterstützen kann. RLTs verwenden eine zielgerichtete Komponente in Kombination mit einem Radioisotop, um Krebszellen selektiv zu erkennen und zu eliminieren, heisst es erklärend in dem Communiqué.
Die finanziellen Einzelheiten der Vereinbarung werden nicht veröffentlicht. Die langfristige Partnerschaft stärkt das wachsende Portfolio von Novartis im Bereich der RLT-Programme für schwer behandelbare Krebserkrankungen. Im Gegenzug plant Niowave, seine Produktionskapazitäten auszubauen und will Anfang 2026 mit dem Bau einer neuen Fertigungsanlage in Lansing, Michigan, beginnen, um dieses Wachstum zu unterstützen.
Actinium-225 gilt laut Mitteilung als eines der vielversprechendsten Isotope in der Onkologie. Seine Alphateilchen liefern hochwirksame Energie, die eine präzise Zerstörung von Krebszellen ermöglicht und gleichzeitig die Schädigung des umliegenden gesunden Gewebes minimiert.