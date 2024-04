Die Transaktion umfasse auch eine Vereinbarung über den Verkauf des präklinischen AR-V7-Programms von Arvinas an Novartis. Die Basler leisten dafür eine Vorauszahlung in Höhe von insgesamt 150 Millionen US-Dollar. Im Rahmen der Lizenzvereinbarung hat Arvinas zudem Anspruch auf zusätzliche Entwicklungs-, Zulassungs- und Vermarktungsmeilensteine in Höhe von bis zu gut 1 Milliarde US-Dollar sowie auf gestaffelte Lizenzgebühren für ARV-766.