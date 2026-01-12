Novartis erhält dadurch das Recht, ein Antikörperprogramm von SciNeuro mit Blick auf Alzheimer weiter zu entwickeln. Dieses Programm nutzt eine proprietäre Shuttle-Technologie, um die Zufuhr von Wirkstoffen zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit zum Gehirn zu verbessern, wie SciNeuro am Montag mitteilte. In der frühen Phase werden SciNeuro und Novartis zusammenarbeiten, später soll Novartis die weitere Entwicklung und die globale Vermarktung übernehmen.