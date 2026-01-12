Novartis erhält dadurch das Recht, ein Antikörperprogramm von SciNeuro mit Blick auf Alzheimer weiter zu entwickeln. Dieses Programm nutzt eine proprietäre Shuttle-Technologie, um die Zufuhr von Wirkstoffen zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit zum Gehirn zu verbessern, wie SciNeuro am Montag mitteilte. In der frühen Phase werden SciNeuro und Novartis zusammenarbeiten, später soll Novartis die weitere Entwicklung und die globale Vermarktung übernehmen.
SciNeuro erhält dafür von Novartis eine Vorabzahlung von 165 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus könnte SciNeuro Forschungsgelder von bis zu 1,5 Milliarden Dollar für Meilensteine in den Bereichen Entwicklung, Zulassung und Vermarktung erhalten. Auch gestaffelte Lizenzgebühren sind vorgesehen. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden.
SciNeuro ist auf die Entwicklung von Therapien gegen neurodegenerative Krankheiten spezialisiert. Unter anderem forscht es nach neuen Behandlungsmethoden für Alzheimer oder Parkinson.
(AWP)