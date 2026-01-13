Im Rahmen des Abkommens habe Novartis die weltweiten exklusiven Lizenzrechte erworben, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Zonsen PepLib erhalte eine Vorauszahlung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar. Zudem gibt es die Möglichkeit für weitere Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Lizenzgebühren auf künftige Umsätze.