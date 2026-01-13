Im Rahmen des Abkommens habe Novartis die weltweiten exklusiven Lizenzrechte erworben, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Zonsen PepLib erhalte eine Vorauszahlung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar. Zudem gibt es die Möglichkeit für weitere Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Lizenzgebühren auf künftige Umsätze.
Gleichzeitig seien die Basler nun verantwortlich für die Entwicklung und die kommerziellen Aktivitäten. Die Therapie sei bislang von Zonsen PepLib entwickelt worden. Nun soll Novartis das Programm in die nächste Entwicklungsstufe bringen.
(AWP)