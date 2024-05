So war das Mittel Scemblix bei Patienten mit einer bestimmten Form von Blutkrebs deutlich wirksamer als andere Behandlungsansätze, teilte Novartis am Freitag mit. Die detaillierten Ergebnisse aus der zulassungsrelevanten Studie hat der Konzern am wichtigen Onkologie-Kongress Asco nun vorgestellt.