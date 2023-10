In einer Phase-III-Studie hat das Unternehmen mit seinem Prüfkandidaten Iptacopan die gesteckten Behandlungsziele bei Nierenpatienten erreicht. Konkret hat Novartis mit dem Kandidaten in der Phase-III-Studie Applause-IgAN das vordefinierte Ziel der Zwischenanalyse erreicht. So war Iptacopan gegenüber Placebo überlegen und hat das Eiweiss im Urin (Proteinurie) reduziert, wie der Konzern am Montag mitteilte.