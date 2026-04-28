Novartis reiht sich damit in die Kritik anderer Branchenvertreter ein. So hatte Roche-Chef Thomas Schinecker in der vergangenen Woche davor gewarnt, dass Europa in der Medikamentenforschung wegen ausufernder Bürokratie weiter hinter die USA und China zurückzufallen drohe. AstraZeneca-Chef ‌Pascal Soriot hatte wegen geplanter Sparmassnahmen sogar gedroht, keine neuen Medikamente mehr in Deutschland einzuführen. Auch der Chef von Boehringer Ingelheim, Shashank Deshpande, befürchtet angesichts des Drucks der US-Regierung eine Abwanderung der Industrie, sollte die Erstattung ​in Europa zu restriktiv bleiben: «Es muss uns allen klar sein, dass hier ​sicherlich die Zukunft der Pharmaindustrie ein Stück weit auf ​dem Spiel steht», sagte er Reuters.