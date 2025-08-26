Konkret geht es um die BrainTransporter-Technologie von BioArctic, wie aus einer Medienmitteilung der Schweden vom Dienstag hervorgeht. Diese erleichtere den Transport biologischer Arzneimittel wie beispielsweise Antikörper in das Gehirn über die Blut-Hirn-Schranke. Das ermögliche eine bessere Wirksamkeit, ein verbessertes Sicherheitsprofil und eine bequemere Dosierung. In einem ersten Schritt erhält BioArctic dafür 30 Millionen US-Dollar.